Covid: quando chegará nova geração de vacinas que protegem mais contra variantes

André Biernath - @andre_biernath

Da BBC News Brasil em Londres

Há 1 hora

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Agência regulatória dos EUA anunciou recentemente que futuras doses de reforço devem proteger contra as linhagens BA.4 e BA.5

Depois de um ano e meio de campanha, as vacinas contra a covid-19 devem ser finalmente atualizadas para combater as sublinhagens da variante ômicron, como a BA.1, a BA.4 e a BA.5.

A expectativa é que elas comecem a ficar disponíveis a partir de setembro ou outubro de 2022, segundo o planejamento das agências regulatórias e de farmacêuticas como a Moderna e a Pfizer, que produzem os imunizantes já aprovados e utilizados em larga escala em boa parte do mundo.

"É extremamente desejável e necessário que tenhamos novas vacinas contra a covid", considera o pediatra e infectologista Renato Kfouri, diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm).

Na prática, o processo de atualizar as doses é mais complicado e desafiador do que se imaginava a princípio.

A principal barreira foi o surgimento rápido e imprevisível de novas variantes do Sars-CoV-2, o coronavírus responsável pela pandemia atual — no ano passado, quando os cientistas estavam trabalhando no desenvolvimento de uma vacina para combater a linhagem alfa e beta, por exemplo, a delta já havia se tornado o problema da vez.

Mas a boa notícia é que as vacinas disponíveis, aplicadas em três ou quatro doses, a depender da faixa etária e das condições de saúde, continuam a proteger bem contra as formas mais graves de covid, relacionadas à hospitalização, intubação e morte.

A BBC News Brasil conversou com especialistas para entender todos os percalços e quais são as possíveis soluções para aumentar a proteção das pessoas contra a covid-19 daqui em diante.

Etapas que não podem ser puladas

Em dezembro de 2020, quando as primeiras vacinas estavam prestes a ficar prontas, uma das informações que mais circularam tinha a ver com a eventual facilidade de atualizar as doses.

"No início, se falava que esse processo seria bem rápido e, em cerca de 20 dias, a gente teria novos imunizantes", lembra a médica e epidemiologista Denise Garrett, vice-presidente do Instituto Sabin de Vacinas, nos Estados Unidos.

"Com o passar do tempo, vimos que não era bem por aí."

O processo de modificar a formulação não é tão complicado assim. Nas vacinas de mRNA (como as de Pfizer e Moderna) e nas de vetor viral (como as de AstraZeneca e Janssen), basta modificar a sequência de genes que "ensina" nosso próprio organismo a produzir a espícula (ou proteína S), estrutura que fica na superfície do coronavírus e se encaixa nos receptores das células para dar início à infecção.

Vale lembrar aqui que essa primeira geração de imunizantes foi desenvolvida com base no vírus "original", detectado na cidade de Wuhan, na China, a partir do final de 2019.

A espícula é a parte do vírus que sofreu mais mutações genéticas conforme as novas variantes foram aparecendo.

Esse processo, de "editar" a sequência de genes que está na vacina, é realmente simples e pode ser feito em poucos dias no laboratório.

Mas é justamente na próxima etapa que aparecem os maiores entraves.

"As vacinas adaptadas precisam passar pelos testes clínicos para ver se elas funcionam, suscitam uma resposta imune e são igualmente seguras", detalha a médica Sue Ann Costa Clemens, diretora do Grupo de Vacinas Oxford-Brasil, no Reino Unido.

"Se todos esses resultados forem satisfatórios, entramos na fase regulatória, em que as agências dos países analisam os dados e decidem se as vacinas serão liberadas para uso", complementa a especialista, que também é chefe do Instituto de Saúde Global da Universidade de Siena, na Itália.

Na melhor das hipóteses, se todo esse processo for feito com agilidade, deve demorar ao menos alguns meses para ser concluído — e isso sem contar o tempo necessário para a produção e a distribuição das milhões de doses do produto.

A grande questão é que o coronavírus trabalha numa velocidade completamente diferente: desde o aparecimento da variante ômicron no final de 2021, várias sublinhagens ainda mais infecciosas e com capacidade de "driblar" a resposta imunológica surgiram em poucos meses.

Só no primeiro semestre de 2022, o mundo viu a BA.1 (a primeira versão da ômicron) ser substituída como linhagem dominante pela BA.2 que, mais recentemente, foi superada por BA.4 e BA.5.

Além desse descompasso, as novas versões virais parecem estar ganhando atributos que ampliam a capacidade delas de escapar da resposta imune obtida por meio da vacinação e de quadros anteriores de covid — o número de pessoas que está se reinfectando pela segunda ou pela terceira vez aumenta a cada dia que passa.

Mas o que virá a seguir? Qual será a futura variante ou sublinhagem de preocupação? Ninguém sabe responder.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Novas versões virais estão cada vez mais infecciosas e com capacidade de escapar da resposta imune

Como resolver essa equação?

Temos, portanto, um problema de curto e de longo prazo. Nos próximos meses, as farmacêuticas e as agências regulatórias precisam discutir como acelerar esse processo de testes e aprovação para ampliar a imunidade das pessoas mais suscetíveis aos efeitos da covid-19.

Nessa linha, a Food and Drug Administration (FDA), a agência regulatória dos Estados Unidos, parece ter dado um primeiro passo.

No final de junho, representantes do órgão determinaram que as doses de reforço que serão usadas no país a partir do outono (que se inicia em setembro no Hemisfério Norte) deverão trazer algum tipo de proteção contra as linhagens da ômicron, de preferência contra a BA.4 e a BA.5.

Antes mesmo do anúncio, algumas farmacêuticas já estavam trabalhando para atualizar seus produtos.

A Moderna, por exemplo, anunciou recentemente que está testando uma vacina capaz de proteger contra o coronavírus "original" e também contra a BA.1.

Os últimos resultados divulgados pela empresa, que ainda precisam ser revisados por cientistas independentes, indicam que a nova versão do imunizante aumenta em duas vezes a produção de anticorpos neutralizantes contra a BA.1 em comparação com as doses mais antigas.

A Pfizer é outra que também avança numa vacina atualizada contra a BA.1 — e os primeiros dados compartilhados pela companhia também indicam um ganho na resposta imunológica.

Os dois laboratórios também dizem estar trabalhando, ainda num estágio mais inicial, em formulações específicas para ampliar a proteção contra a BA.4 e a BA.5. Nesse caso, os resultados devem demorar um pouco mais para sair.

Por ora, não há qualquer perspectiva de quando essas doses atualizadas devem chegar ao Brasil.

Independentemente de como todo esse processo vai se desenrolar nos próximos dois ou três meses, parece ser consenso que é preciso encontrar formas de diminuir a vantagem do vírus nessa corrida, de modo que as doses que serão utilizadas nas campanhas estejam mais próximas da variante em circulação naquele momento.

"O que precisamos para a vacinação contra a covid é algo similar ao que temos contra a gripe, em que as autoridades de saúde analisam e determinam as cepas do vírus influenza que provavelmente vão circular com mais intensidade na próxima temporada", propõe Garrett.

"A partir daí, seria possível produzir as vacinas sem que exista aquela necessidade de testes clínicos mais longos e todo o processo de aprovação regulatória", complementa a médica.

Para que um cenário desses vire realidade, porém, será preciso que a circulação do coronavírus fique mais estável.

"Estamos num cenário de completa imprevisibilidade, em que ainda não conseguimos prever qual variante vai circular nos próximos meses", analisa Kfouri.

Pensar no presente de olho no futuro

Os especialistas entendem que usar vacinas bivalentes (que protegem contra o vírus "original" e também contra a ômicron, como proposto pelas farmacêuticas) pode até ajudar a resolver o problema no curto prazo, mas o futuro da vacinação passa necessariamente por outras soluções mais abrangentes.

"Devemos mudar o nosso pensamento estratégico. Não adianta apenas ficar adaptando as vacinas às novas linhagens que surgirem", chama a atenção Clemens, que também é consultora sênior da Fundação Bill e Melinda Gates.

"Precisamos desenvolver soluções capazes de nos proteger não apenas do Sars-CoV-2, mas de toda a família dos coronavírus, que têm o potencial de causar outras pandemias no futuro", complementa a pesquisadora.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Vacinas contra a covid disponíveis atualmente continuam a proteger contra as formas mais graves da doença

Esses projetos, que envolvem tecnologias como imunizantes de nanopartículas ou soluções aplicadas pelo nariz, estão numa fase bem inicial, e resultados mais robustos só devem sair daqui um ou dois anos.

Garrett cita a necessidade de o investimento massivo nessas pesquisas continuar a existir. "Criar vacinas é um negócio de altíssimo risco. As chances de uma candidata funcionar bem e ser aprovada é de 7%, na média", calcula.

"Como falamos de algo muito arriscado e caro, os governos precisam fazer um alto investimento junto das companhias farmacêuticas. Porque sem um incentivo, essas empresas sozinhas não vão bancar o risco", conta a médica.

Para ter ideia, o governo dos Estados Unidos investiu US$ 18 bilhões (R$ 98 bilhões) na Operação Warp Speed, que serviu de base para o desenvolvimento de vacinas e tratamentos contra a covid-19 — e auxiliou na criação dos imunizantes de Janssen, AstraZeneca e Moderna.

Enquanto essas ideias não viram realidade, é importante seguir a orientação das autoridades de saúde e manter a vacinação em dia.

Afinal, como mencionado anteriormente, as doses que temos à disposição continuam a proteger bem contra hospitalização, intubação e morte relacionadas à infecção pelo coronavírus.

Por ora, o Ministério da Saúde recomenda a aplicação de uma quarta dose de vacina contra a covid em todo mundo com mais de 40 anos de idade e em indivíduos com algum problema imunológico.

Dos 12 aos 39 anos, são preconizadas três doses. Já para crianças de 5 a 11 anos, o esquema inicial com duas doses continua a valer.

De acordo com o portal CoronavirusBra1, apenas 51% da população brasileira tomou a terceira dose da vacina, que é considerada fundamental para proteger contra as formas mais graves de covid-19.

- Texto originalmente publicado em https://www.bbc.com/portuguese/geral-62128029

