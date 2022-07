Superlua dos Cervos ocorre na quarta: veja dicas para observação e curiosidades

Há 53 minutos

É a segunda vez no ano que ocorré um fenômeno deste tipo, depois da Superlua de Morango do mês passado.

"Superlua é um termo popular para quando a fase de lua cheia acontece no 'perigeu-syzígia', ponto em que a Lua fica mais próxima da Terra na sua órbita. Essa superlua de julho tem o diferencial de estar mais próxima do que a do mês passado", diz Cassio Barbosa, astrofísico do Centro Universitário da FEI.

"Ela aparece no céu um pouco maior do que habitualmente e um pouco mais brilhante. Em locais muito escuros, dá para perceber um aumento de brilho."

O nome Lua dos Cervos está relacionado à época em que a galhada desses animais volta a crescer e faz parte da tradição da tribo indígena Algonquin, do nordeste do Canadá.

Ela também é chamada no Hemisfério Norte de Lua de Trovão por causa da associação com as pancadas de chuva do verão nessa parte do mundo, afirma Barbosa.