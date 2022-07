Berçário estelar e dança cósmica: o que mostram as novas imagens de supertelescópio da Nasa

A 'dança cósmica' de cinco galáxias do Quinteto de Stephan pelas lentes do James Webb

Especialistas usaram expressões como "dança cósmica" e "berçário estelar" para descrever o que foi captado pelas lentes do James Webb, lançado em 25 de dezembro do ano passado.

O equipamento custou US$ 10 bilhões (cerca de R$ 53 bilhões) e é o sucessor do famoso telescópio espacial Hubble.

Ele fará diversos tipos de observações do céu, mas os dois principais objetivos são sondar planetas distantes para investigar se eles podem ser habitáveis e fazer imagens das primeiras estrelas a brilhar no Universo há mais de 13,5 bilhões de anos.

O Anel do Sul

A nebulosa do Anel do Sul, também conhecida em inglês como nebulosa eight-burst , pelo formato lembrar o número oito explodindo, é uma gigante nuvem de gás e poeira em expansão com uma estrela moribunda em seu centro.

O Anel do Sul tem quase meio ano-luz em diâmetro e está localizada a 2.000 anos-luz da Terra. Esse tipo de estrutura é chamada de "nebulosa planetária", embora não tenha relação com planetas.

O Quinteto de Stephan

O Hubble tem 32 anos de atividade, já sofre com falhas eventuais, e ainda não se sabe até quando prosseguirá com seus registros. Mas é ainda de grande utilidade para pesquisadores.

Nebulosa Carina

Um dos objetivos do James Webb, ao se concentrar na Carina, é estudar como as estrelas nascem e se formam.

Exoplaneta WASP-96b

O WASP-96b é um gigantesco planeta fora do nosso Sistema Solar, a 1.150 anos-luz da Terra. Por ser composto majoritariamente de gases, é comparado com Júpiter, que está na "vizinhança".

O novo telescópio conseguiu identificar com impressionante precisão moléculas na atmosfera do WASP-96b e de vapores de água.

SMACS 0723

Imagem do aglomerado de galáxias na constelação de Volans no Hemisfério Sul, conhecido pelo nome de SMACS 0723

De onde viemos?

Todo o carbono que constitui os seres vivos; todo o nitrogênio na atmosfera da Terra; todo o silício nas rochas — todos estes átomos tiveram que ser "fabricados" nas reações nucleares que fazem as estrelas brilhar e nas poderosas explosões que acabam com sua existência.

Nossa planeta é resultado das primeiras estrelas e de suas descendentes que "semearam" o Universo com o material para fazer as coisas.

Os cientistas da Nasa estão confiantes sobre os resultados do James Webb. "Eu vi as primeiras imagens e elas são espetaculares", disse uma das chefes do projeto, a cientista Amber Straughn."Eles são incríveis em si mesmos como imagens. Mas o que elas sugerem para as nossas pesquisas é o que me deixa tão animada", disse ela à BBC News.