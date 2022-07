Como combater 3 hábitos que nos deixam esgotados silenciosamente

Há 1 hora

Porém, há certos hábitos do cotidiano que podem estar afetando seu vigor, e você sequer suspeita disso.

Entre esses silenciosos sabotadores de energia estão velhos conhecidos, como sentar na posição errada ou adiar as refeições.

Há também coisas que fazemos sem perceber, como respirar incorretamente quando temos muitas coisas em mente, segundo apontou a psicóloga Uma Naidoo ao Huffington Post , ou ter muitas abas abertas no computador, como a neurologista Rana Mafee detalhou para a mesma publicação

Fim do Matérias recomendadas

Há, inclusive, alguns elementos que podem ser considerados inesperados entre esses sabotadores. Para explorá-los, conversamos com a psiquiatra Leela R. Magavi, diretora médica regional do Community Psychiatry and MindPath Care Centers, na Califórnia, nos Estados Unidos.