O que a Ciência diz sobre o que sentimos no instante da morte

Há 1 hora

Ah, a vida! Você nasce, cresce, se apaixona por alguém (ou algo), talvez gere outras pessoas e, antes que perceba, é hora da próxima parte: a morte. O inevitável desaparecimento do nosso ser.

Há uma variedade enorme de formas pelas quais você pode morrer. As mais comuns são doença cardíaca ou câncer, mas existem, por exemplo. 600 pessoas que morrem a cada ano por asfixia erótica.

Qual é a sensação de morrer?

No último estágio da vida, quando a morte se aproxima, as pessoas geralmente ficam entorpecidas. Por isso, geralmente imaginamos a experiência como um desaparecimento sonolento e inconsciente da vida.

Depois que os camundongos sofreram parada cardíaca — sem batimentos cardíacos ou respiração — seus cérebros mostraram um aumento na atividade global, com níveis de ondas gama baixas que eram mais sincronizadas em todo o cérebro do que nos estados normais de vigília.

É possível que antes da inconsciência derradeira exista um período de maior consciência. Os cientistas se perguntaram: o que os camundongos experimentaram enquanto morriam? O mesmo poderia ser verdade para as pessoas?

Surpresas

Os seres humanos têm cérebros maiores e mais complexos do que os de camundongos, mas um experimento muito interessante realizado no Imperial College London, no Reino Unido, em 2018 lançou luz sobre como pode ser a morte em humanos.