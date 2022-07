Telescópio espacial James Webb: as diferenças de imagem feita por Hubble do mesmo ponto do Universo

Crédito, NASA Legenda da foto, A diferença entre as duas imagens é notável

A divulgação da primeira foto feita pelo Telescópio Espacial James Webb pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, na segunda-feira (12/7) deixou muitas pessoas, especialmente os apaixonados por Astronomia, maravilhados com os detalhes que ela revela sobre o Universo.

O que a agora famosa imagem mostra é um aglomerado de galáxias na constelação de Volans, conhecida pelo nome SMACS 0723.

A imagem capturou como os corpos celestes eram há mais de 13 bilhões de anos.

"A imagem é incrível como por si só. Mas o que podemos fazer com ela é o que mais me anima", disse Amber Straugh, cientista responsável pelo projeto, à BBC.

No entanto, esta não é a primeira vez que um telescópio espacial feito pelo homem aponta para a mesma área.

O antecessor do Webb, o telescópio Hubble, lançado ao espaço em 1990, já havia feito uma imagem da mesma aglomeração.

As diferenças, em profundidade e precisão, são visíveis a olho nu, mas por que são tão notórias?

Segundo a agência espacial dos Estados Unidos, a Nasa, o telescópio James Webb não substitui o Hubble, mas é um sucessor, cujas capacidades "não são idênticas".

"O Webb se dedica a observar o Universo em luz infravermelha, enquanto o Hubble continuará a estudá-lo principalmente em ondas ultravioleta e ópticas, embora tenha alguma capacidade de infravermelho", disse a Nasa em seu site oficial.

Ele acrescenta: "O Webb também tem um espelho muito maior do que o Hubble".

Isso torna as fotos do Webb muito mais nítidas, porque a técnica dele "limpa" a poeira interestelar das imagens, enquanto o Hubble não faz isso.

Algo que também permite que o brilho de algumas estrelas que antes apareciam desbotadas seja capturado.

Por esse motivo, o Hubble levou várias semanas para visualizar essa "parte" do Universo, enquanto o Webb levou apenas cerca de 12 horas.

- Texto originalmente publicado em http://bbc.co.uk/portuguese/geral-62156921

