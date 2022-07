O autorretrato oculto de Van Gogh descoberto em quadro com ajuda de raio-X

Um autorretrato até agora desconhecido do pintor holandês Vincent Van Gogh (1853-1890) foi descoberto escondido no verso de outra pintura sua.

O Retrato de Mulher ( Cabeça de Camponesa ) entrou na coleção do museu National Gallery of Scotland em 1960, como parte de um presente de um advogado de Edimburgo.

Teria sido durante esse empréstimo que a tela foi colada no papelão antes de ser emoldurada. O quadro da mulher camponesa teria sido considerado mais "bem acabado" do que o autorretrato do outro lado.

O autorretrato mostra um homem barbudo com um chapéu de abas e com um lenço amarrado na garganta. Ele mira o espectador com um olhar intenso — com o lado direito do rosto na sombra e a orelha esquerda claramente visível.