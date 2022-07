O momento emocionante em que menino autista é acolhido em jogo de futebol

"Mamãe, quero jogar futebol com eles", pediu Fabrício, de 11 anos, à mãe, Mariana Caminha. Era um fim de semana de sol em Brasília. Ela e outros adultos faziam churrasco na área externa de num condomínio fechado e um grupo de crianças jogava futebol na quadra ao lado. Mariana não conhecia aqueles meninos, mas queria atender o desejo do filho.

Fabrício tem autismo, então não participaria da partida no mesmo ritmo que os outros garotos. Sem saber se as crianças dariam ao filho espaço para participar, ela decidiu ainda dar uma chance ao acaso e pedir que incluíssem o menino.

"Meu impulso na hora foi dar uma olhadinha para ver quem poderia ser o líder ali, a criança com maior influência no grupo. Localizei um menino maior, cheguei perto dele e disse: 'Olha, você está vendo aquele menino ali? Ele tem autismo e quer jogar com vocês. Você dá uma forcinha?", disse Mariana.

O garoto disse que tudo bem e Fabrício foi para a quadra jogar. A mãe ficou observando receosa, mas feliz com a iniciativa do filho, e decidiu filmar a cena. O que se desenrolou em seguida emocionou Mariana e milhares de pessoas que assistiram, depois, ao vídeo, que começou a viralizar nas redes sociais.

As imagens registradas por Mariana mostram que, depois que Fabrício entra, o jogo continua igual por alguns segundos. Depois, um menino mais velho pega a bola e passa para Fabrício, indicando discretamente aos outros que eles deveriam dar espaço para que Fabrício ficasse um tempo com a bola no pé. Organicamente, sem precisar de qualquer outra comunicação, os meninos acompanham Fabrício, sem roubar a bola. O menino, então, se desloca até o gol, gira lentamente, chuta e consegue fazer o gol. O feito é comemorado com entusiasmo pelas outras crianças.