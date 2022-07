Chocolate depois do almoço? O que desejo por alguns alimentos revela sobre sua saúde

Crédito, Getty Images

Quem nunca teve aquela vontade incontrolável de comer um chocolate depois do almoço?

Desejos por alguns tipos de comida, como chocolate ou batata frita, podem acontecer quando menos você espera.

Mas é importante ficar atento: esses desejos podem indicar que você precisa fazer ajustes no seu estilo de vida — seja na alimentação especificamente ou em cuidados com seu bem-estar.

Desejos estão ligados ao estresse, cansaço e exaustão

"Quando você está com desejo por uma comida — seja chocolate ou batata frita, é importante questionar qual é a razão por trás disso", diz a nutricionista Sejal Jacob à BBC.

"Os desejos podem surgir por vários motivos, incluindo desequilíbrio nos níveis de açúcar no sangue, estresse, falta de sono ou, no caso das mulheres, alterações hormonais."

O sono, por exemplo, ajuda a regular os hormônios da fome:

"Não dormir bem é para muita gente um gatilho forte para vários desejos por comida. Isso afeta o corpo alterando os hormônios da fome", explica a nutricionista.

"Quando você não está dormindo o suficiente, seu corpo vai produzir mais grelina — hormônio que aumenta a fome e apetite. Também reduz o hormônio leptina, que faz você se sentir satisfeito. Por causa deste desequilíbrio, seu corpo começa a sentir fome, e ao longo do dia anseia por uma dose rápida de energia, muitas vezes na forma de carboidratos refinados ou doces."

E, de acordo com Sejal, nosso corpo também começa a desejar este tipo de alimento se você estiver ansioso.

"O estresse é um grande agravante para os desejos... É o mesmo se você está se sentindo ansioso ou em pânico. Normalmente, as pessoas vão atrás de coisas doces, porque sempre acham que vão conseguir aquela solução rápida para se sentirem confortáveis ​​e confiantes, e você está procurando alimentos que ofereçam um reforço rápido nos seus níveis de serotonina e dopamina."

Quanto ao impacto dos hormônios nas mulheres, estudos mostram que o ciclo menstrual pode interferir nos hormônios esteroides na fase lútea (período entre a ovulação e o início da menstruação), levando a desejos por carboidratos e alimentos doces.

Mas, segundo Sejal, desfrutar de um desejo ocasional não é problemático se sua dieta for bem equilibrada.

"Eu sei que não parece certo. Mas, às vezes, a melhor coisa a fazer é se permitir desfrutar a comida que você está com desejo sem qualquer culpa. Ao satisfazer desejos alimentares específicos, é menos provável que você abuse."

"Você precisa se certificar de comer a comida de forma consciente, realmente apreciá-la. Se você não se permitir a guloseima, vai acabar desejando ainda mais, e provavelmente vai acabar comendo bem mais do que teria de outra forma. Tente não embarreirar o seu desejo. Se você gosta de um biscoito, coma o biscoito. Aproveite cada mordida, e siga em frente."

No entanto, se os desejos se tornarem mais frequentes, pode causar problemas…

Sua dieta pode levar a mais desejos

"Se entregar a muitos desejos por um longo período de tempo cria um hábito de preferência pelo desejo — sejam doces, bolos ou chocolate", explica o porta-voz da Associação Dietética Britânica (BDA, na sigla em inglês).

"O centro de recompensa no seu cérebro desencadeia uma resposta de prazer aos alimentos doces. E é aí que você se torna mais dependente disso, e pode desfrutar menos de alimentos mais saudáveis."

Além disso, se você desenvolver outros hábitos alimentares que não são considerados saudáveis, isso pode desencadear mais desejos.

"Se você pular refeições ou não comer regularmente, ou depender de alimentos processados, isso também pode gerar desejos por comida", diz a nutricionista.

A razão?

"Isso pode causar flutuações drásticas nos níveis de açúcar no sangue — picos ou quedas repentinas. Faz com que seu corpo anseie por mais alimentos com açúcar, porque quer estabilizar estas flutuações nos níveis de açúcar no sangue."

Em resumo, seu corpo se acostuma com os picos de açúcar e quer mantê-los.

Ainda há confusão sobre os desejos na gravidez

Estima-se que de 50% a 90% das mulheres grávidas sentem desejo, mas por quê?

Crédito, Getty Images

"A verdade é que não sabemos exatamente por que certos desejos aparecem durante a gravidez. Provavelmente são desencadeados por mudanças fisiológicas, como nossas alterações hormonais, mas pode ser que algumas deficiências nutricionais possam fazer você desejar certos alimentos específicos", diz Sejal.

"Muitas vezes, os desejos na gravidez são proeminentes durante o primeiro e segundo trimestres (da gestação), mas diminuem durante o terceiro trimestre."

"Em casos extremos, pode causar pica. É o desejo por produtos não alimentares, como terra ou giz. E embora a causa deste desejo seja desconhecida, acredita-se que esteja relacionada à deficiência de ferro durante a gestação."

"Se você sentir desejo por qualquer produto não alimentar na gravidez, fale com seu médico imediatamente", recomenda.

O que fazer se você tiver desejos recorrentes

"Se alguém está com desejo de chocolate e, como nutricionista, eu disser: 'Não, coma um pedaço de fruta', não vai funcionar porque a pessoa está com desejo de chocolate e quer chocolate", diz Sejal.

Mas, ao mesmo tempo, você não quer ceder sempre ao desejo, já que pode afetar negativamente seus níveis de açúcar no sangue.

"Você pode tentar fazer um ajuste no desejo. Se você está querendo um chocolate ao leite com alto teor de açúcar sem benefícios nutricionais, talvez você possa comer um chocolate amargo com 85% ou 70% (de cacau) e, em vez de comer uma barra inteira, você poderia comer metade", sugere.

"Isso é mais realista do que ser orientado a comer um alimento completamente diferente."

Desejos à parte, Sejal lembra que você também deve manter uma dieta balanceada, "composta por gorduras boas saudáveis, proteínas e carboidratos complexos, e se certificar de que está hidratado".

Ao fazer isso, você pode cortar a ânsia antes dela chegar.

Mas a principal coisa que você deve fazer se estiver desejando constantemente alimentos que não são densos em nutrientes, é avaliar a causa. Ao fazer isso, você pode mudar sua mentalidade.

"Você pode trocar essa dose rápida de doce por algo como torrada integral com um pouco de pasta de amendoim — um carboidrato não refinado com gorduras boas saudáveis ​​que vão regular seus níveis de açúcar no sangue", sugere Sejal.

O segredo é chegar à raiz do problema.

"É mais do que apenas dizer, tudo bem, você come ou não come esta comida."

"Se você não está dormindo o suficiente, se esforce para ter uma rotina noturna melhor — talvez você possa incluir meditação mindfulness (atenção plena) para te ajudar a desligar", propõe.

E se você estiver estressado? Tome medidas para melhorar seu bem-estar.

"Você pode fazer ioga ou meditação para aliviar o estresse. Não se trata apenas da alimentação, abordar a questão do estilo de vida é igualmente importante."

