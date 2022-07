Zheng Yi Sao, a jovem chinesa que se tornou a pirata mais temida da história

Zheng Yi Sao foi o terror no mar da China Meridional

Foi uma mulher chinesa, uma ex-prostituta, chamada Zheng Yi Sao, que no início do século 19 se tornou a "Rainha dos Piratas" e aterrorizou o Mar do Sul da China.