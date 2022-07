A história de amor que resultou no bem-sucedido exame papanicolau

George e sua mulher Mary haviam emigrado da Grécia para os Estados Unidos em 1913, em busca de melhores oportunidades de vida e com o sonho de se dedicar à ciência.

George já era um cirurgião nessa época, com experiência inclusive em tratar soldados em campo de batalha, mas ao chegar aos EUA o casal precisou se virar com bicos.

Até que finalmente George conseguiu um emprego na sua área: foi aceito como assistente no Departamento de Anatomia da Escola de Medicina da Universidade de Cornell.

"Desde então, mal saí do laboratório", disse George em uma entrevista posterior.

Ele passou a se dedicar ao estudo de células com foco na prevenção de doenças, e em 1928 conseguiu um avanço importante: identificou células cancerígenas em uma amostra coletada do colo do útero de uma paciente.