James Webb: como telescópio pode ajudar na busca por vida no espaço

Há 35 minutos

Exoplanetas habitáveis

Cálculos teóricos indicam que existem cerca de 300 milhões de planetas potencialmente habitáveis somente na Via Láctea e diversos planetas habitáveis do tamanho da Terra a apenas 30 anos-luz do nosso planeta — em essência, vizinhos galácticos da humanidade.

Todos os materiais absorvem luz com certos comprimentos de onda. O diagrama mostra os comprimentos de onda de luz absorvidos com mais facilidade por diferentes tipos de clorofila

Em busca de bioassinaturas

Quando a luz é refletida pela superfície de um material ou passa através de um gás, alguns comprimentos de onda são mais provavelmente capturados pelo gás ou pela superfície do material do que outros. É devido a essa captura seletiva de comprimentos de onda de luz que os objetos têm cores diferentes.

O padrão da luz faltante é determinado pela composição específica do material que interage com ela. Com isso, os astrônomos conseguem aprender algo sobre a composição da atmosfera de um exoplaneta ou da sua superfície, essencialmente medindo a cor específica da luz que vem do planeta.