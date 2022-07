A mãe que teve que adotar o próprio filho para ter sua guarda legal

Há 25 minutos

Sarah Osborne (à direita), com sua companheira, Helen Arnold: ela finalmente conseguiu o direito de constar na certidão de nascimento do seu filho

Agora, o Supremo Tribunal do Reino Unido revogou a ordem de adoção, anulou a certidão de nascimento original e decidiu que ela deve ser reconhecida como mãe no documento.

Na época do nascimento, em 2014, a lei era clara que casais de mulheres do mesmo sexo do sexo que tivessem um filho por meio de fertilização in vitro — e que deram consentimento para serem consideradas progenitoras — deveriam aparecer na certidão de nascimento do filho.