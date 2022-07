Acidente de carro: como funcionam as caixas-pretas que ajudam a esclarecer o que aconteceu

Há 42 minutos

As 'caixas pretas' coletam informações do veículo segundos antes e depois de um acidente

Cada vez mais carros são equipados com um aparelho que é uma caixa-preta como as dos aviões e registra todos os dados importantes ​​em caso de acidente.

Além disso, pode detectar as condições climáticas no momento e a força do impacto.