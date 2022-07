Terapia genética revolucionária cura pacientes com hemofilia

Há 51 minutos

A equipe médica diz que a maioria dos adultos com hemofilia pode ser curada nos próximos três anos com a terapia.

Como muitos hemofílicos, Elliott cresceu com medo de se machucar. Ele conta que seus professores "me envolviam em plástico bolha". O esporte que ele mais queria jogar — rúgbi — estava completamente fora de cogitação.

"Não gostava do fato de ser diferente e incapaz de fazer as coisas", diz ele.

Terapia genética

As descobertas, publicadas no periódico científico New England Journal of Medicine, mostraram que nove em cada 10 pacientes que receberam a terapia não precisaram de novas injeções de fator IX de coagulação.