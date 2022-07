BBC pede desculpas e paga indenização a ex-babá de William e Harry

Há 1 hora

A BBC vai pagar uma indenização à ex-babá dos príncipes William e Harry por alegações falsas feitas sobre ela para obter uma entrevista exclusiva com a princesa Diana em 1995.

Alexandra Pettifer, conhecida como Tiggy, recebeu um pedido de desculpas no Supremo Tribunal pelas acusações infundadas de que teve um caso com o príncipe Charles e fez um aborto.

A advogada dela disse que as alegações falsas causaram "sérias consequências pessoais".

Uma investigação já mostrou que o jornalista Martin Bashir, do programa Panorama, da BBC, usou documentos falsos para obter acesso a Diana.

Em uma declaração acordada lida no tribunal, a advogada de Pettifer, Louise Prince, disse que as alegações incluíam "acusações muito sérias e totalmente infundadas de que a requerente estava tendo um caso com Sua Alteza Real o príncipe de Gales, resultando em uma gravidez que foi abortada".