Linda Evangelista: supermodelo faz acordo judicial após tratamento estético a deixar ‘irreconhecível’

Há 1 hora

Evangelista disse em setembro do ano passado ter experimentado uma reação adversa a um procedimento de redução de gordura feito há cinco anos, que, ao contrário do esperado, aumentou suas células de gordura. No ano passado, ela disse que ficou "irreconhecível" após o procedimento.