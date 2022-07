Colisão rara de duas estrelas mortas é detectada por novo telescópio

Há 1 hora

As colisões de estrelas de nêutrons são fundamentais para nossa compreensão do Universo.

Os astrônomos observaram uma dessas colisões em 2017, mas se depararam com ela praticamente por acaso.

"A velocidade é essencial. Estamos procurando algo com vida muito curta — não há muito tempo até que desapareçam".

As estrelas de nêutrons são tão pesadas que uma pequena colher de chá do seu material pesa quatro bilhões de toneladas.

Para que possa ter uma visão clara do céu, o telescópio está localizado no pico de uma montanha, que abriga uma dúzia de instrumentos de todas as formas e tamanhos, cada um estudando um fenômeno diferente.