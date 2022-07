Por que há pessoas que dormem poucas horas por noite e funcionam igual (ou melhor) que as outras

"Isso é um mal-entendido. É como dizer que todo mundo deveria ter 1,65 m de altura e que, se você é mais baixo do que isso, tem um problema", diz à BBC Louis Ptacek, pesquisador do Departamento de Neurologia da Universidade da Califórnia, Estados Unidos.

"Essas pessoas funcionam com muito menos horas de sono e fazem isso com alto desempenho. Isso é uma vantagem no mundo do trabalho em que vivemos", diz Ptacek.