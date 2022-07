Como data de validade pode aumentar desperdício de alimentos

Há 49 minutos

Evitar perigos alimentares ocultos é a razão pela qual as pessoas costumam verificar as datas nas embalagens dos alimentos.

Mas as datas têm pouco a ver com quando os alimentos estragam ou se tornam menos seguros para comer.

Um sistema para datar os produtos mais baseado na ciência poderia tornar mais fácil para as pessoas diferenciar os alimentos que podem comer com segurança daqueles que podem ser perigosos.

Confusão que sai cara

As datas nestas embalagens de alimentos, no entanto, não são regulamentadas pela FDA. Em vez disso, são provenientes dos produtores de alimentos. E podem não ser baseadas na ciência da segurança alimentar.

Por exemplo, um produtor de alimentos pode fazer uma entrevista de grupo focal com os consumidores para determinar uma "data de validade" que é de seis meses após a produção do produto porque 60% do grupo focal não gostou mais do sabor.