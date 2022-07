A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

'Viajo pelo mundo com 3 gatos nos meus ombros'

Há 43 minutos

Hoje, essas viagens fazem sucesso no TikTok.

A recomendação é que pessoas que desejem viajar com seus animais de estimação consultem seus veterinários antes — e também chequem com antecedência as recomendações e limitações de companhias aéreas e dos lugares de destino.