'Não toque nem coma': o alerta das autoridades nos EUA sobre perigoso caramujo gigante

Há 35 minutos

Os caramujos-gigantes-africanos podem parecer animais lentos e inofensivos, ou até mesmo apetitosos para alguns. Mas, na verdade, são "um dos caracóis mais nocivos do mundo e um risco potencial para a saúde humana", de acordo com autoridades dos EUA que estão em busca dessas espécies invasoras.

"Eles são perigosos para a nossa saúde porque carregam parasitas ( Angiostrongylus cantonensis ) que causam meningite em humanos", diz a comissária de Agricultura da Flórida, Nikki Fried, em uma entrevista a jornalistas no início deste mês.

Desde que a ameaça foi detectada em junho, as autoridades já capturaram mais de 1,4 mil caracóis mortos e vivos no condado de Pasco, segundo a imprensa local.

"Um caramujo-gigante-africano pode colocar até 2 mil ovos por ano", disse à agência de notícias AFP , Jason Stanley, biólogo do Departamento de Agricultura da Flórida.

Ameaça para seres humanos

"Normalmente, não afetam as pessoas. Mas se acidentalmente entrarem em seres humanos, esses parasitas podem se perder e acabar em lugares nos quais podem causar muitos danos, como dentro dos globos oculares ou mesmo no cérebro", diz William Kern, professor do Departamento de Entomologia e Nematologia da Universidade da Flórida (EUA).