O supertelescópio que vai investigar a origem das estrelas

Equipamento deve ajudar a tentar responder à pergunta: de onde vêm as estrelas, afinal?

Cientistas parearam um dos telescópios mais poderosos da Terra com uma nova tecnologia que revelará em detalhes inéditos como nossa galáxia se formou.

O telescópio mostrará como nossa galáxia Via Láctea foi construída ao longo de bilhões de anos.

Os dedos robóticos do Weave posicionam mil fibras óticas com precisão, cada uma apontada para uma estrela

O Weave foi instalado no WHT, que fica no alto de uma montanha na ilha espanhola de La Palma, nas Canárias. O nome é uma sigla para WHT Enhanced Area Velocity Explorer. O instrumento tem 80 mil peças diferentes e é um milagre da engenharia.

Os astrônomos conseguem identificar as posições de milhares de estrelas em cada parte do céu para o qual o WHT é apontado. Os dedos robóticos ágeis do Weave reagem colocando fibras óticas em uma placa que apontam para cada estrela.