Proteínas de origem animal ou vegetal têm o mesmo efeito para nosso corpo?

Há 6 minutos

Ao mesmo tempo, as empresas alimentícias vêm desenvolvendo produtos que se assemelham cada vez mais à carne, melhorando tanto características organolépticas quanto nutricionais.

Fim do Matérias recomendadas

Por isso, as proteínas que ingerimos ganharam cada vez mais relevância, dado o papel que desempenham nos ditos ganhos de massa e força muscular.

E, neste cenário, as de origem animal são consideradas melhores que as de origem vegetal.

Virtudes da proteína de origem animal

Fim do Podcast

Para conseguir um aumento da massa muscular (hipertrofia) é necessário estimular a síntese proteica no músculo. Os dois principais estímulos são o exercício de força e a proteína alimentar.

Mas o primeiro também aumenta o catabolismo proteico (a degradação de proteínas) no músculo.

Por isso, um aporte nutricional que garanta um saldo proteico positivo (em que a síntese seja maior do que a degradação) é essencial para atingir a hipertrofia muscular.

Geralmente, a proteína de origem vegetal possui concentrações mais baixas de aminoácidos essenciais do que a de origem animal.

Por outro lado, os aminoácidos da proteína de origem vegetal são digeridos e absorvidos em menor grau do que os da animal.

Consequentemente, a proteína de origem vegetal é considerada menos adequada do que a de origem animal para gerar adaptações musculares.

Mas além do perfil de aminoácidos e biodisponibilidade da proteína alimentar, há outros fatores envolvidos na síntese de proteína muscular.

Recomenda-se tomar a proteína de forma uniforme ao longo do dia para maximizar sua síntese no músculo

No caso da proteína de origem vegetal, por apresentar menor concentração de aminoácidos essenciais totais, se sugere quantidades próximas ao limite superior da faixa: 2 g/kg/dia.

Se o objetivo é maximizar sua síntese no músculo, recomenda-se tomá-la de forma uniforme ao longo do dia, em doses de 20-40 g.

E o que dizem os estudos?

Os estudos realizados até o momento sugerem que, na prática, a origem da proteína não supõe qualquer vantagem ou desvantagem no ganho de massa ou força muscular, independentemente de sua capacidade anabólica, desde que as quantidades ingeridas sejam suficientes.

No entanto, a maior parte destas pesquisas analisou o efeito da origem da proteína quando consumida como suplemento.

Em suma, as evidências disponíveis sugerem que, apesar do que talvez seria de se esperar, a origem da proteína não parece ser um fator determinante em termos de ganho de força e/ou massa muscular.

No entanto, são necessários estudos adicionais para analisar os efeitos de consumi-la por meio da dieta, e não na forma de suplemento.

* Iñaki Milton Laskibar é pesquisador de pós-doutorado no Cardiometabolic Nutrition Group, IMDEA Food. Pesquisador do Centro de Pesquisa Biomédica da Rede de Fisiopatologia da Obesidade e Nutrição (CiberObn), Universidade do País Basco/Euskal Herriko Unibertsitatea.