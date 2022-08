'Meu urubu não é meu animal de estimação, é meu filho'

Conheça Urú, o urubu brasileiro que voa com seu 'pai humano'

Israel Mendes sempre sonhou em cruzar os céus do nordeste brasileiro em seu parapente ao lado de uma ave de rapina. Graças a um encontro casual com um filhote de urubu órfão encontrado em uma lixeira, seu sonho se tornou realidade.

Um ninho perdido e um 'filho' ganho

Em dezembro de 2021, o guia do ecoturismo que mora próximo à serra da Aratanha, na periferia de Fortaleza, foi contatado pelo Instituto Pró-Silvestre.

Abutres e outras aves de rapina podem usar correntes de ar quente para voar alto com pouco esforço

Aulas de vôo e sustos

Mendes fez mais do que só alimentar e cuidar da ave, que ele chamou de Urú. Ele ensinou o animal a voar.

Urú adora voar junto com paragliders

Urú, no entanto, não tinha pai ou mãe para empurrá-lo para fora do ninho e bater as suas asas para evitar uma queda desagradável. O urubu precisou confiar em seu tutor humano, que o levou a um ponto mais alto e o encorajou a alçar voo.