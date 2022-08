Buraco gigante surge no deserto do Atacama e preocupa autoridades do Chile

A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

Buraco gigante surge no deserto do Atacama e preocupa autoridades do Chile

2 agosto 2022, 14:56 -03 Atualizado Há 16 minutos

Autoridades chilenas investigam o surgimento de um buraco gigantesco em uma região de mineração no norte do país, a 665 km da capital, Santiago. A cratera surgiu na região do deserto do Atacama.

Imagens aéreas mostram o tamanho da depressão, que tem 25 metros de diâmetro e 200 de profundidade.

O Serviço Nacional de Geologia e Mineração enviou equipes de especialistas para averiguar os possíveis motivos para o aparecimento do buraco, que fica em um área operada pela companhia canadense Lundin Mining.