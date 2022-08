O final violento do Universo sugerido pelos dados científicos

Há 1 hora

Reunimos aqui o testemunho de todas as pessoas que se perguntam isso desde a Antiguidade.

No entanto, temos uma vantagem: podemos finalmente fornecer respostas usando ciência de ponta, e as previsões sugerem que podemos estar caminhando para um final violento, um Big Rip (ou Grande Ruptura).

Os dados experimentais se encaixam muito bem com o Big Rip, indicando que é bastante provável que aconteça.

As galáxias vão se afastar cada vez mais, e a atração gravitacional vai pouco a pouco se tornar mais insignificante até que seu efeito desapareça.

Os planetas e os satélites vão perder suas órbitas, e as estrelas vão se dissociar das galáxias.

Haverá chegado então a Grande Ruptura do Universo.

A energia escura expande rapidamente o Universo

As equações de Einstein indicam que a causa é que ele está composto principalmente de energia escura, que produz gravidade repulsiva.

De um lado, teríamos a pressão desse fluido; e do outro, a sua densidade, ou seja, a quantidade de energia por unidade de volume.

Se tivéssemos apenas partículas com velocidades pequenas, essa energia seria essencialmente a de suas massas.

Diante disso, propomos então que o Universo é uma sopa de diferentes fluidos com suas diferentes propriedades.

Assim, fazemos com que as equações de Einstein nos falem sobre as propriedades que os diferentes fluidos devem ter para que se produza a expansão acelerada.