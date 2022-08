A técnica que 'ressuscita' órgãos de porcos e pode revolucionar transplantes

Órgãos de porco foram parcialmente ressucitados uma hora depois que os animais morreram, em um avanço com potencial para transformar a medicina, de acordo com pesquisadores dos EUA.

Do cérebro ao corpo

Após as seis horas, os cientistas dissecaram os órgãos dos porcos, como coração, fígado e rins, e mostraram que foram parcialmente revividos com algumas funções restauradas.

Houve restauração da atividade elétrica no coração e algumas células do músculo cardíaco foram capazes de se contrair. No entanto, os órgãos não estavam funcionando no mesmo nível de antes da morte.