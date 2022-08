Por que Terra registrou o dia mais curto da história em 29 de junho

América do Norte vista do espaço

Mas antes de checar no seu calendário para ver se foi um daqueles dias "que faltou tempo para você", tente adivinhar o quão curto foi.

De acordo com o timeanddate.com, um site com recursos para medir o tempo e fusos horários, a Terra levou 1,59 milissegundos a menos para girar sobre seu próprio eixo em 29 de junho.

Para você ter uma ideia, um piscar de olhos dura 300 milissegundos. Em outras palavras, o tempo que você perdeu neste dia equivale a pouco mais da 300ª parte de um piscar de olhos, e só é possível perceber com instrumentos muito precisos.

Precisão incrível

E, graças aos relógios atômicos, podemos medir esses dias com uma precisão que não poderíamos alcançar de outra maneira.

Mas desde o ano de 2020, as coisas andam estranhas.

A Terra está acelerada

Até 2020, o dia "mais curto" registrado havia acontecido em 5 de julho de 2005, com duração de 1,0516 milissegundos a menos que 24 horas.

Variações periódicas

"Acreditamos que isso acontece há milhões de anos, mas com variações muito pequenas", diz Graham Jones, astrofísico da Time and Date, à BBC News Mundo, serviço de notícias em espanhol da BBC.

E Christian Bizouard, do Observatório de Paris do Centro de Orientação da Terra do Serviço Internacional de Sistemas de Referência e Rotação da Terra (IERS, na sigla em inglês), acrescenta que a tendência de aceleração que vemos atualmente começou na década de 1990.