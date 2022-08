Vacina contra covid: Reino Unido é 1° país a aprovar imunizante contra variante ômicron

James Gallagher

BBC News

15 agosto 2022, 19:15 -03 Atualizado Há 45 minutos

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Vacina contra variante ômicron da covid deve começar a ser aplicada nas próximas semanas

O Reino Unido se tornou o primeiro país a aprovar uma vacina dupla, que combate o vírus original da covid-19 e a variante ômicron mais recente.

A vacina atualizada oferecerá uma proteção melhor contra as versões mais recentes do novo coronavírus. A fabricante Moderna disse que poderia começar a fornecer doses nas próximas semanas.

As autoridades de saúde ressaltam que as pessoas devem tomar qualquer reforço, pois todas as vacinas oferecem proteção.

As vacinas originais usadas na pandemia foram pensadas para treinar o organismo para combater a primeira forma do vírus que surgiu em Wuhan, na China, no final de 2019.

Desde então, o novo coronavírus sofreu uma mutação substancial, com um fluxo de novas variantes que podem driblar algumas de nossas defesas imunológicas. Elas causaram grandes surtos em todo o mundo.

'Ferramenta afiada'

A vacina da Moderna tem como alvo tanto a cepa original quanto a primeira variante ômicron (BA.1). Ela é conhecida como uma vacina bivalente, porque visa combater duas formas da covid.

A Agência Reguladora de Medicamentos e Produtos de Saúde do Reino Unido avaliou os testes e aprovou a vacina para uso em adultos.

June Raine, diretora-executiva da agência reguladora, disse: "A primeira geração de vacinas contra a covid-19 continuam fornecendo uma proteção importante contra a doença e salvando vidas. O que esta vacina bivalente nos dá é uma ferramenta afiada em nosso arsenal para nos ajudar a nos proteger da doença à medida que o vírus continua evoluindo".

Os resultados dos testes feitos em 437 pessoas mostraram que a vacina atualizada é segura e dá uma melhor proteção imunológica contra as variantes mais recentes.

Os níveis de anticorpos que foram capazes de aderir e desativar a ômicron (BA.1) foram maiores nas pessoas que receberam a nova vacina. Testes contra variantes mais recentes da ômicron (BA.4 e BA.5) também demonstraram ter níveis mais altos de proteção com a vacina atualizada.

No entanto, é incerto o que enfrentaremos nos próximos meses e qual será o desempenho da vacina atualizada.

Stéphane Bancel, diretor-executivo da Moderna, disse estar "encantado" com a aprovação da vacina.

Ele disse: "Isso representa a primeira autorização de uma vacina bivalente contendo ômicron. Esta vacina bivalente tem um papel importante a desempenhar na proteção das pessoas no Reino Unido em relação à covid-19, à medida que entramos nos meses de inverno".

No Reino Unido, receberão alguma dose de reforço trabalhadores da área da saúde e assistência social; pessoas com 50 anos ou mais; cuidadores com mais de 16 anos; pessoas com mais de 5 anos cuja saúde as coloca em maior risco (isso inclui grávidas; e pessoas com mais de 5 anos que compartilham uma casa com alguém com um sistema imunológico enfraquecido.

Originalmente, pessoas com idades entre 50 e 65 anos não seriam imunizadas. No entanto, a campanha de imunização foi ampliada devido à rápida disseminação de variantes, incerteza se o vírus sofrerá mutação e a expectativa de que seremos mais sociais neste inverno do que nos anos anteriores - dando ao vírus mais chance de se espalhar.

A Moderna não é a única empresa que atualiza suas vacinas. A Pfizer também vem desenvolvendo imunizantes para combater a ômicron.

- Texto originalmente publicado em https://www.bbc.com/portuguese/geral-62441003

