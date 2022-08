Varíola dos macacos: ainda é possível parar o surto de monkeypox?

O vírus

"A varíola dos macacos é mais fácil (de lidar), pois é menos transmissível do que a varíola, por isso estamos em uma posição muito melhor", disse o professor Jonathan Ball, virologista da Universidade de Nottingham, no Reino Unido.

No entanto, um problema é que algumas pessoas têm sintomas leves ou que podem ser facilmente confundidos com uma doença sexualmente transmissível ou varicela. Isso significa que pode ser involuntariamente passada para os outros.

As ferramentas

O vírus não é classificado como uma infecção sexualmente transmissível. Mas um estudo no New England Journal of Medicine estimou que 95% das infecções por varíola dos macacos estavam sendo adquiridas através do sexo, particularmente sexo entre homens.