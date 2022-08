As trágicas imagens de animais selvagens enroscados em lixo produzido por humanos

Há 20 minutos

As fotos foram enviadas por pessoas de diversos países para um projeto online chamado Birds and Debris (Pássaros e Detritos, em tradução livre).

O foco do projeto é capturar o impacto dos resíduos - particularmente a poluição plástica - no mundo das aves.

Mary Caporal Prior nos Estados Unidos capturou esta imagem de um pato-real com uma máscara no pescoço

"Quando você começa a procurar, vê esse tipo de resíduos em todos os lugares", diz. "E as imagens realmente mostram que é um problema global. Tivemos relatórios do Japão, Austrália, Sri Lanka, Reino Unido, América do Norte. Essa é realmente uma questão do mundo todo."