As trágicas imagens de animais selvagens enroscados em lixo produzido por humanos

As fotos foram enviadas por pessoas de diversos países para um projeto online chamado Birds and Debris (Pássaros e Detritos, em tradução livre).

O foco do projeto é capturar o impacto dos resíduos - particularmente a poluição plástica - no mundo das aves.

Mary Caporal Prior nos Estados Unidos capturou esta imagem de um pato-real com uma máscara no pescoço

"Quando você começa a procurar, vê esse tipo de resíduos em todos os lugares", diz. "E as imagens realmente mostram que é um problema global. Tivemos relatórios do Japão, Austrália, Sri Lanka, Reino Unido, América do Norte. Essa é realmente uma questão do mundo todo."