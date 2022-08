Max Born, o físico quântico que alertou o mundo sobre 'a causa de todos os males'

"Quando era adolescente, minha mãe me dizia: 'Você tem que ir conhecer seu avô porque ele está ficando velho', e eu dizia: 'Estou ocupada', e me arrependo disso", acrescentou a atriz britânica-australiana que estrelou o filme Grease — nos tempos da brilhantina e faleceu na última segunda-feira (08/08) aos 73 anos ..

O avô que ela nunca conheceu era o físico e matemático Max Born, um dos cientistas mais importantes do século 20.

Se você não consegue enumerar o que ele fez, talvez seja porque, apesar de suas muitas realizações, grande parte do trabalho de Born foi bastante complexo.

"Minha mãe (Irene) as traduziu (do alemão para o inglês)", contou a atriz e cantora.

A atriz Olivia Newton-John (na foto, com John Travolta) era uma das netas de Born, assim como a musicista e acadêmica Georgina Born e o ator Max Born (Satyricon de Fellini)

"A mecânica quântica é certamente impressionante. Mas uma voz interior me diz que ainda não é satisfatória. A teoria rende muito, mas dificilmente nos aproxima do segredo do 'criador'. De qualquer forma, estou convencido de que Ele não joga dados."