Tom Holland: por que ator de Homem Aranha decidiu abandonar redes sociais

Há 1 hora

O ator britânico Tom Holland, protagonista do filme Homem-Aranha: Sem Volta para Casa , anunciou que está se afastando das redes sociais, pois as considera "prejudiciais" para sua saúde mental.

"Me pego preso em uma espiral quando leio coisas sobre mim online e, no final das contas, é muito prejudicial para o meu estado de saúde mental."

No vídeo, postado para seus 67 milhões de seguidores no Instagram, Holland aproveitou para promover uma instituição de caridade dedicada a fomentar a saúde mental positiva entre adolescentes.

No ano passado, um relatório do think tank Education Policy Institute e da instituição beneficente The Prince's Trust, ambos sediados no Reino Unido, mostrou que a saúde mental, o bem-estar e a autoestima dos adolescentes estavam sendo prejudicados pelo uso intensivo das redes sociais.

Os efeitos das redes sociais, ao que parece, não estão sendo sentidos apenas pelos jovens — o veterano ator de cinema e teatro Robert Lindsay também anunciou no domingo que pretendia passar menos tempo no Twitter.

"Ele está certo, claro, e eu preciso me desintoxicar do estresse das redes sociais e me concentrar no que me propus a fazer há três anos e escrever", declarou o vencedor do Bafta de 72 anos.