Tigre-da-tasmânia: por que cientistas querem 'ressuscitar' marsupial extinto

Há 1 hora

Um tigre-da-Tasmânia fotografado no zoológico de Hobart, na Austrália, em algum momento do passado

A equipe por trás do projeto afirma que ele pode ser recriado usando células-tronco e tecnologia de edição de genes — e o primeiro tilacino poderia ser reintroduzido na natureza em 10 anos.

Outros especialistas são céticos, no entanto, e sugerem que a desextinção é apenas ficção científica.

O grupo de cientistas australianos e americanos planeja pegar células-tronco de uma espécie marsupial viva com DNA semelhante e, em seguida, usar a tecnologia de edição de genes para "trazer de volta" a espécie extinta — ou algo bem próximo a ela.

No final, o marsupial só vagava livremente na ilha da Tasmânia e acabou sendo caçado até a extinção.

O último tigre-da-Tasmânia em cativeiro morreu em 1936 no Zoológico de Hobart, na Austrália.

Se os cientistas conseguirem reviver o animal, será o primeiro evento de "desextinção" da história, mas muitos especialistas de fora do projeto duvidam da ciência por trás disso.

"A desextinção é uma ciência de conto de fadas", afirmou Jeremy Austin, professor associado do Australian Centre for Ancient DNA, ao jornal Sydney Morning Herald.

Em 1999, o Museu Australiano começou a levar adiante um projeto para clonar o animal, e várias tentativas foram feitas com periodicidade desde então para extrair ou reconstruir DNA viável de amostras.

Este último projeto é uma parceria entre cientistas da Universidade de Melbourne e da empresa Colossal, com sede no Texas, nos EUA.

A empresa americana ganhou as manchetes no ano passado com seus planos de usar tecnologia semelhante de edição de genes para trazer o mamute-lanoso de volta à vida — um feito tecnológico ainda a ser realizado.