3 maneiras de combater o 'medo dos domingos', quando o fim de semana acaba

Há 50 minutos

Por exemplo, passar o fim de semana todo preso no computador provavelmente não é uma boa ideia, mesmo que seja para lazer.

Fim do Matérias recomendadas

As pesquisas mostram que quem passa muito tempo no computador tende a se sentir mais ansioso em geral.

O excesso de álcool e drogas também pode fazer com que seu humor despenque — e fazer com que os níveis de ansiedade subam no dia seguinte.