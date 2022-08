A britânica que 'conversou' com os convidados do próprio velório

A ativista Marina Smith, que trabalhava com educação sobre o Holocausto, morreu em junho aos 87 anos. Alguns dias depois, no entanto, sua família e amigos puderam vê-la respondendo a perguntas sobre sua vida - em seu próprio velório - graças a uma tecnologia criada por seu filho.

Smith afirma que a tecnologia trouxe à conversa os aspectos da vida de sua mãe que eram mais importantes para ela e para as pessoas que mais a amavam. E as palavras utilizadas eram falas de sua mãe de fato, não um texto criado por inteligência artificial.

Interação de celebridades

Marina Smith foi uma das cofundadoras do Centro Nacional do Holocausto em Nottinghamshire, no Reino Unido, onde ela coordenava um programa de educação sobre o Holocausto. Em 2005, ela foi premiada com uma ordem de cavalaria dada pela realeza britânica pelo seu trabalho.