'Meu gato salvou minha vida quando tive ataque cardíaco'

Assim que acordou, ela percebeu que não conseguia mover o lado direito do seu corpo. Sua mãe, então, a levou ao hospital.

Dois especialistas em comportamento felino explicaram à BBC que Billy pode ter reagido a mudanças no comportamento ou na fisiologia de Felstead.

'Ele sabia'

"Os médicos disseram que foi importante ter chegado no hospital logo", disse Felstead, que mora em Nottinghamshire, na região central da Inglaterra.

"Ele [Billy] normalmente não se senta comigo, mas ele sabia que algo estava errado porque não me deixava em paz. Acho que ele salvou minha vida, assim como todo mundo ao meu redor."

Lucy Hoile, especialista em comportamento felino, acredita que Billy pode ter percebido mudanças fisiológicas ou no comportamento de Felstead, o que o deixou ansioso.

"Eu acredito que ele provavelmente salvou a vida dela, porque foi isso que permitiu que ela conseguisse ajuda médica, mas eu não diria que ele fez isso 'sabendo do ataque cardíaco'. Foi uma reação à situação."

'Ele foi muito esperto'

Hoile disse que Billy pode ter percebido que Felstead estava suando mais do que o normal, movendo-se de maneira diferente, fazendo barulhos, ficando inquieta durante o sono ou que tenha até mesmo notado uma mudança em seu cheiro.

"É provável que isso tenha a ver com a mudança de comportamento, eu imagino. Os gatos não têm os mesmos comportamentos sociais que as espécies sociais, como cães, cavalos ou coelhos, pois são mais solitários por natureza."

'Ele não tem a menor ideia'

"Quando saí do hospital, ele [o gato] não se aproximou de mim por horas. Não sei se eu estava com um cheiro estranho do hospital", disse ela.