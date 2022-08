O que caso de varíola dos macacos em cão significa para futuro da doença

Há 1 hora

O relato inédito foi publicado no periódico científico The Lancet e já foi suficiente para mudar algumas recomendações das autoridades em saúde pública.

O Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos, por exemplo, incluiu os cães entre as espécies que podem ser afetadas por esse vírus e orientou que pessoas diagnosticadas com a doença limitem o contato com os pets até a completa recuperação do quadro.