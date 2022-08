A fuga 'milagrosa' da menina sequestrada há 9 anos que conseguiu encontrar família

Pooja desapareceu no dia 22 de janeiro de 2013, quando tinha 7 anos. Ela diz que um casal a pegou do lado de fora da escola, na cidade de Mumbai, no Estado de Maharashtra, no oeste da Índia.

"Eles me bateram com um cinto, me chutaram, me deram socos. Uma vez eles me bateram com um rolo de macarrão com tanta força que minhas costas começaram a sangrar. Eles também me obrigaram a fazer tarefas domésticas e trabalhar de 12 a 24 horas fora de casa."