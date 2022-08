Morar em 'república' aos 66 anos: como alta dos aluguéis empurra mais britânicos para imóveis compartilhados

Compartilhar imóvel no Reino Unido não é mais um assunto somente para jovens

Cada vez mais pessoas acima dos 50 anos vivem em apartamentos ou casas compartilhadas no Reino Unido em razão do aumento dos preços dos aluguéis.

Segundo o maior site de aluguéis compartilhados no país, o SpareRoom , desde 2011 houve um aumento de 239% entre as pessoas na faixa de 55 e 64 anos que procuram um lugar compartilhado para morar. Já entre adultos de 45 a 54 anos houve um aumento de 114% nessa mesma busca.

Uma casa para 13

Há cinco anos, Karen Miles, de 66 anos, se mudou para uma casa com 13 pessoas para economizar.

Antes, ela morava em um apartamento de dois quartos nos arredores da cidade de Eastbourne, no sudeste da Inglaterra, mas começou a ter dificuldades para pagar o aluguel e as contas do imóvel.