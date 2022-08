Por que ter alergias pode reduzir risco de contrair covid

Crédito, Getty Images

No decorrer da pandemia de covid-19, descobrimos quem pode estar em maior risco de contrair o vírus e desenvolver os casos mais graves da doença.

Idade avançada, obesidade e várias comorbidades, como diabetes e hipertensão, são alguns desses fatores de risco. O alto índice de massa corporal (IMC) também parece estar associado ao aumento das chances de contrair o vírus, em primeiro lugar.

Mas e os fatores que podem tornar alguém menos propenso a contrair covid? Curiosamente, pesquisas apontam que ter alergias pode reduzir o risco.

As alergias são muito comuns. Pelo menos 400 milhões de pessoas em todo o mundo são afetadas por alergias ao pólen, conhecida em inglês como hay fever. Cerca de 300 milhões de pessoas sofrem de asma alérgica (induzida pela inalação de alérgenos), enquanto as alergias alimentares afetam cerca de 250 milhões.

Muitas pessoas também são alérgicas a certos medicamentos. As reações alérgicas podem variar de leves (talvez alguma vermelhidão e inchaço na pele) a graves (choque anafilático, que pode causar a morte)

Doenças atópicas é um nome dado a um grupo de condições desencadeadas por alérgenos e incluem eczemas e dermatites. Pesquisas mostraram que pessoas com doenças atópicas têm 25% menos chances de contrair covid. Para pessoas com doença atópica e asma, o risco é 38% menor em comparação com pessoas sem essas condições.

Outro estudo mostrou que pessoas com alergias alimentares tinham 50% menos probabilidade de serem infectadas e ter covid.

Por que as pessoas com alergias estariam em menor risco?

Inicialmente, pensamos que as pessoas com alergias poderiam ser menos propensas a contrair covid pois podem estar mais isoladas das outras. Isso pode ser verdade para a asma porque as pessoas com essa condição foram aconselhadas a se proteger no início da pandemia.

Mas essa lógica não vale para a maioria das doenças atópicas, como o eczema. E embora possamos esperar que as pessoas com alergias alimentares, digamos, comeram menos fora de casa, pesquisas durante a pandemia mostraram que as famílias com alergias alimentares tiveram níveis de exposição apenas ligeiramente mais baixos na comunidade em comparação com outras famílias.

Para poder infectar o corpo, o Sars-CoV-2 (o vírus causador da covid) se liga a uma proteína específica chamada receptor ACE2. Essa proteína fornece o ponto de entrada para o vírus infectar uma ampla gama de células humanas.

Ter maiores quantidades de receptores ACE2 está associado a uma maior suscetibilidade à infecção por covid. Pessoas que fumam, têm diabetes ou pressão alta (todos associados a uma maior probabilidade de covid grave) têm mais receptores ACE2.

Enquanto isso, foi demonstrado que a inflamação tipo 2 — uma reação imune normal que pode ocorrer em resposta a infecções ou parasitas, mas também ocorre de forma proeminente em condições alérgicas — reduz a manifestação de ACE2 nas vias aéreas.

Isso diminui a suscetibilidade à infecção e é considerado o principal motivo pelo qual as pessoas com alergias parecem ter menor risco de pegar covid.

Há também uma série de outros fatores que podem contribuir para reduzir o risco de infecção por covid entre pessoas com alergias.

Por exemplo, quem tem asma tende a produzir mais muco do que outras, o que se entende como algo que dificulta que o Sars-CoV-2 entre nas vias aéreas.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Muitos milhões de pessoas sofrem de alergias alimentares

Outras boas notícias

Portanto, vemos um risco reduzido de pegar covid em pessoas com alergias e asma. Mas como essas condições afetam a gravidade de uma infecção por covid?

No início da pandemia, supunha-se que as pessoas com asma poderiam estar em maior risco de desenvolver casos mais graves da doença, porque as infecções virais geralmente exacerbam a asma. Mas agora está bem estabelecido que a asma leve ou bem controlada não aumenta o risco de casos graves de covid. E as evidências também não indicam que a asma mais grave aumenta o risco.

Da mesma forma, a doença atópica não é considerada um fator de risco para covid grave.

Se você sofre de outras doenças em combinação com asma ou alergias, é importante estar ciente de que isso pode aumentar a gravidade da covid.

A prevenção continua a ser fundamental. As melhores maneiras de prevenir a infecção por covid incluem vacinação, uso de máscaras apropriadas e distanciamento físico.

Enquanto isso, se você tem alergias, é essencial ter um plano de gerenciamento de alergias. Certifique-se de que seu plano de tratamento esteja atualizado e que você tenha medicamentos à mão, caso precise deles.

*Samuel J. White é professor sênior de imunologia genética na Nottingham Trent University (Reino Unido). Philippe B. Wilson é professor de One Health também na Nottingham Trent University.

Este artigo foi publicado originalmente no site de notícias acadêmicas The Conversation e republicado aqui sob uma licença Creative Commons. Leia aqui a versão original (em inglês).

