'Maior leilão de quadros da história': acervo de cofundador da Microsoft à venda por US$ 1 bilhão

Cézanne pintou várias vezes o Mont Sainte-Victoire, no sul da França — e uma destas obras será incluída no leilão

A coleção de arte de Paul Allen, falecido cofundador da Microsoft, avaliada em US$ 1 bilhão (R$ 5,11 bilhões), será vendida no maior leilão de arte da história.

Allen, que fundou a Microsoft em 1975 com seu amigo de infância Bill Gates, morreu em 2018 aos 65 anos.

O leilão venderá 150 obras de arte com até 500 anos.

Entre os quadros, está La Montagne Sainte-Victoire , do pintor francês Paul Cézanne (1839-1906), avaliado em mais de US$ 100 milhões (R$ 511 milhões).

A coleção "reflete a diversidade de seus interesses, com seu próprio misticismo e beleza", disse Jody Allen, irmã de Allen, inventariante do espólio.

Allen deixou seu cargo na Microsoft em 1983 após ser diagnosticado com linfoma de Hodgkin, uma forma rara de câncer.

Seu relacionamento com o cofundador Bill Gates também havia se deteriorado, mas melhoraria mais tarde. Ele permaneceu no conselho da empresa até 2000.

O tratamento do câncer de Allen foi bem-sucedido, e ele fundou uma empresa privada com a irmã Jody, a Vulcan Inc, que administrava seus negócios e filantropia. Ele tinha uma carteira de investimentos de vários bilhões de dólares, que incluía ações da Microsoft.