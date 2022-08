Cantora pop da Turquia é presa após fazer piada com escolas religiosas

Enquanto conservadores pró-governo turco classificaram as falas como insolentes, vozes mais liberais e opositoras consideraram a prisão desproporcional e motivada pelos planos de reeleição do presidente Recep Tayyip Erdogan no ano que vem.

País dividido sobre a prisão

A prisão ocorre em meio a debates sobre as intervenções do AK no estilo de vida dos turcos e ao banimento de vários festivais de música no país.