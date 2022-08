Artemis: o problema no motor que fez a Nasa adiar lançamento da nova era de exploração lunar

Há 44 minutos

O diretor de lançamento da Nasa, Charlie Blackwell-Thompson, anunciou que o lançamento do foguete Artemis I foi cancelado como resultado de um problema no motor, disse a Nasa.

Segundo o correspondente de ciências da BBC News, Jonathan Amos, os engenheiros não conseguiram resfriar o motor do veículo espacial para sua temperatura operacional correta.

Inicialmente, os engenheiros já haviam demonstrado preocupação com o que parecia ser uma rachadura no topo do foguete, mas acabaram determinando que era apenas um acúmulo de gelo.