Leões matam homem que tentou invadir zoológico em Gana

Autoridades de Gana estão investigando o caso de um homem que entrou na jaula de um zoológico no domingo (28/8) e foi morto por leões.

O corpo da vítima, um homem de meia-idade, foi retirado do zoológico em Acra, capital de Gana, e levado para um necrotério local.

As autoridades suspeitam que o homem planejava roubar dois raros filhotes de leão branco, que se tornaram uma grande atração desde seu nascimento em novembro passado. Entretanto, ainda será feita uma investigação sobre o motivo da invasão e as circunstâncias do ataque.