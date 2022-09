A sombria história da 'prisão para homens gays' na Austrália

Crédito, The Greatest Menace

Ela não só foi reaberta em 1957 com o objetivo específico de abrigar homens presos por "crimes homossexuais" como também teria sido usada para experimentos com humanos com o objetivo final de erradicar a homossexualidade da sociedade.