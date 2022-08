Quem foi Gorbachev, o último líder da URSS

Gorbachev é considerado o responsável pelas reformas de abertura política e econômica que levaram à desintegração da URSS e do modelo socialista, com políticas como Perestroika (reestruturação econômica) e Glasnost (abertura política).

O processo levou Moscou a relaxar seu poder sobre as então repúblicas soviéticas, processo que culminou com a reunificação da Alemanha, em 1990, a dissolução da URSS e o fim da Guerra Fria. Mas muitos na Rússia o culparam pela profunda crise econômica ocorrida com o colapso soviético e pela redução de status de superpotência do bloco soviético.