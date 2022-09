Vacina contra covid: China aprova primeiro imunizante por inalação

Além da vacina da empresa chinesa CanSino, há outros imunizantes por inalação em estudo no mundo

Produzida pela empresa chinesa CanSino, a vacina tem ingredientes semelhantes à versão injetada do imunizante, usando um adenovírus inofensivo como portador do código genético que ensina o corpo a combater o coronavírus.

Há outras pesquisas pelo mundo com vacinas no formato de spray nasal, como no Reino Unido e nos Estados Unidos.